Altes Kino Marbach Bis der letzte Vorhang fällt

„Bedeutende Einrichtung“

1969 Am 8. April wird in der Oase der letzte Film gezeigt. Das Kino schließt. Jörg Mühlemeier, der Enkel des Architekts, vermutet heute, dass schlicht der Bedarf nicht mehr so groß war. Viele hatten nun einen eigenen Fernseher. Bis zu diesem Zeitpunkt sei die Einrichtung in der Güntterstraße aber eine „bedeutende Einrichtung“ gewesen. „Wann man ins Kino ist, dann in die Oase.“ Er selbst habe etwa die Winnetou-Filme dort gesehen. Auch der Sohn des Betreibers, Bernd Feigion, kann sich noch gut erinnern. „Hinten, ganz oben war die Loge mit drei Sitzreihen“, berichtet er. Die Familie Feigion zog Anfang der 1960er Jahre allerdings weg, der Filmvorführer übernahm die Oase.