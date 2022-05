Alternativen zu Kaffee Das sind die besten Wachmacher

Für viele Menschen gehört eine Tasse Kaffee zur morgendlichen Routine. Besonders, da das Koffein hilft, fit und wach zu werden. Wenn wir aufstehen, signalisieren die Neuronen in unserem Körper dem Gehirn, dass wir wach sind und wach bleiben sollen. Diese Neuronen sind Nervenzellen, die für die Übertragung von Informationen verantwortlich sind. Gleichzeitig wird aber auch das organische Molekül Adenosin produziert, welches für die Müdigkeit sorgt. Denn es verhindert die Ausschüttung von wachmachenden Stoffen, wie Dopamin und lässt die Blutgefäße erweitern. Dadurch wird die Herzfrequenz verringert und der Blutdruck gesenkt. Das in Kaffee enthaltene Koffein wirkt wie eine Blockade für das Adenosin, wodurch dieses kein Signal von Müdigkeit an das Gehirn schicken kann.