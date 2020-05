Alternative für Deutschland Streit um Kalbitz: AfD-Chef Meuthen weist Kritik zurück

Partei-Rechtsaußen Höcke hatte am Samstag mit einer Kampfansage auf den Rauswurf seines langjährigen Mitstreiters Kalbitz reagiert und angekündigt, er werde "die Spaltung und Zerstörung" der AfD "nicht zulassen". Meuthen und Parteivize Beatrix von Storch warf er vor, sie wollten eine "andere Partei", die keine echte Alternative zu den etablierten Parteien mehr darstelle. Wer sich wie sie in einem parteiinternen Konflikt auf Argumente von "Parteigegnern" berufe, begehe "Verrat an der Partei".