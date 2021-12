Alternative für Deutschland AfD sendet erkannten "Extremisten" in Verteidigungsausschuss

Der AfD-Politiker Gnauck war in den Blick der Verfassungsschutzbehörden geraten. Nach früheren Berichten war er auch Botschafter der Jugendorganisation Junge Alternative in Brandenburg, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird. Er schrieb im April 2020 in dem in der rechten Szene beliebten "Compact-Magazin", das vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall gelistet wurde. "Meine Bundeswehr: Als Patriot in den Reihen der deutschen Armee" lautet die Überschrift des Artikels.