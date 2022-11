Restaurant Gaumenfreuden Großbottwar Grünkohlwochenende in der Alten Schmiede

Bitte beachten Sie an den Feiertagen unsere besonderen Öffnungszeiten: An Heiligabend, Samstag, 24. Dezember, und an Neujahr, Sonntag, 1. Januar, bleibt das Restaurant geschlossen. An den Weihnachtsfeiertagen, Sonntag, 25. Dezember, und Montag, 26. Dezember, gibt es durchgehend warme Küche. An Silvester ist das Restaurant von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Wir bitten um Reservierung.