Alte Neckarbrücke in Benningen Riskante Flussüberquerung

Die Baustelle ist mehrfach gesichert

Benningens Bürgermeister Klaus Warthon kann über ein solches Verhalten nur den Kopf schütteln. „Wenn dann was passiert, heißt es immer: ‚Warum hat man das nicht besser abgesichert?’“ An der Baufirma indes liegt es nicht. Die hat, so Ghirmay, „alles doppelt und dreifach gesichert“. So werden die Bauzäune eigens verdrahtet, damit man sie nicht einfach zur Seite schieben kann, an anderer Stelle werden sie mit Kabelbindern befestigt. Die großen Zaunelemente an der Brücke wurden sogar mit Metallschellen festgemacht. „Und montags haben wir dann schon durchtrennte Kabelbinder und Drähte vorgefunden“, so der Bauleiter.