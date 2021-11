Alte Kelter Kleinbottwar Museum im Kulturwerk wird eröffnet

Kleinkunstprogramme seien etwa denkbar, aber auch Lesungen und Weinproben, erläutern Bernd Mannsperger und Helga Becker. Letztlich solle der Raum vor allem die Herkunft des Gebäudes präsentieren. Die Genossenschaftskelter der Kleinbottwarer Wengerter am Ortsrand wurde 1936 eingeweiht. Deshalb soll das Thema Wein auch weiterhin eine große Rolle spielen – und zwar gemeinsam mit den Wengertern vor Ort. Das Kulturwerk sei „eine Reminiszenz von Bernd Mannsperger an Kleinbottwar“, erklärt es Helga Becker.

Eröffnung am Wochenende

Die Eröffnung des Kulturwerks in der Kelter Kleinbottwar findet am Wochenende statt – und zwar im Rahmen eines besonderen Ereignisses. Denn es wird der 50. Geburtstag des Zusammenschlusses von Steinheim und Kleinbottwar gefeiert. Die Eingliederung des heutigen Teilorts zur Urmenschstadt war 1971. Am 8. November wurde der Vertrag vom Steinheimer Bürgermeister Alfred Ulrich und der Kleinbottwarer Bürgermeisterin Gertrud Weiler unterzeichnet und am 1. Dezember trat er in Kraft.

Gefeiert wird das Jubiläum der Eingliederung am 13. und 14. November in der ehemaligen Genossenschaftskelter in der Kelterstraße 14. Zum Festakt am Samstagabend werden geladene Gäste erwartet. Am Sonntag, 14. November, steht das neue Museum im Kulturwerk von 13 bis 17 Uhr der Öffentlichkeit zur Besichtigung offen. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen die Landfrauen Kleinbottwar. Es gilt die 2-G-Regel.

Beim Tag der offenen Tür am Sonntag wird zudem ein Film gezeigt, der noch kurz vor der Renovierung und dem Umbau entstanden ist. Der langjährige Ortsvorsteher Manfred Waters nimmt die Zuschauer mit auf einen rund 30-minütigen Rundgang durch die Kelter im Urzustand. Dabei zeigt und erklärt er auch zahlreiche Objekte aus dem bisherigen Weinbaumuseum.