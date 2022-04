Alt-Bürgermeister Herbert Pötzsch wird 75 Der Blick auf die Gesellschaft wirft Licht und Schatten

Auch wenn es ab und an zwickt und zwackt in den Gliedern – wer Herbert Pötzsch begegnet, könnte meinen, die Zeit wäre stehen geblieben. Der leichte, schnelle Schritt, das ansteckende Lachen, die blitzenden Augen – so kennen viele den Alt-Schultes und so mögen viele ihn. Vor neun Jahren hat sich Herbert Pötzsch in den Ruhestand verabschiedet. Heute, am 6. April, feiert er seinen 75. Geburtstag. Im kleinen Kreis mit der Familie im Allgäu. Für ein großes Fest sei es jetzt nicht an der Zeit, sagt Pötzsch und hält inne.