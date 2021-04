Finanzen "Cum-Ex"-Ausschuss - Scholz weist Vorwurf zurück

Scholz räumte die Treffen ein, auch wenn er an die konkreten Inhalte nach so vielen Jahren keine Erinnerung mehr habe. Sicher sei aber: "Ich habe auf das Steuerverfahren Warburg niemals Einfluss genommen", sagte er.

Vielmehr seien in seiner Zeit als Bürgermeister die personellen Ressourcen der Steuerfahndung konsequent ausgebaut worden. Der damalige Finanzsenator und heutige Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) habe es schon im vergangenen Jahr gesagt: "Hinweise auf "Cum-Ex"-Geschäfte wurden und werden in dieser Stadt konsequent verfolgt", sagte Scholz.

Auch 2018 nach seinem Wechsel nach Berlin sei der Kampf gegen Steuerhinterziehung einer seiner "Schwerpunkte" geblieben. Die Verjährungsfristen seien deutlich ausgeweitet worden. "So können "Cum-Ex"-Geschäfte länger verfolgt werden", sagte Scholz. "Die Täter können also nicht mehr ruhig schlafen." Deshalb könne er für sich sagen: "Der Kampf gegen Steuervermeidung, gegen Steuerhinterziehung und -betrug, treibt mich um und an."

