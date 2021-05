Als NFT „Disaster Girl“-Meme für fast 500 000 Dollar verkauft

So entstand das Bild

Die Geschichte hinter dem Bild ist viel harmloser als man am Anfang vermuten mag. Die Familie von Zoe Roth besuchte 2005 eine Übung der Feuerwehr in ihrer Straße. Die Feuerwehr hatte dort ein kontrolliertes Feuer gelegt und übte für einen Einsatz, die Stimmung war relativ entspannt, Nachbarn versammelten sich und wer wollte, durfte auch mal den Schlauch halten und versuchen das Feuer zu löschen. Zoes Vater, welcher passionierter Hobbyfotograf war, forderte Zoe dazu auf, doch einmal vor dem Brand zu posieren.

Zwei Jahre später reichte ihr Vater das Bild dann bei einem Foto-Wettbewerb ein und gewann den ersten Preis. Von dort verbreitete sich das Bild auch im Internet und wurde zum Meme.

Lesen Sie hier: Millionengebote für erste Nachricht des Twitter-Gründers

In einem Interview mit der New York Times sagte Zoe Roth, die Versteigerung des Bildes sei für sie eine Möglichkeit gewesen, wieder Kontrolle über die Situation zu bekommen. Das Geld möchte sie zum einen Teil an einen wohltätigen Zweck spenden und zum anderen Teil ihr Studentendarlehen damit zurückzahlen. Sie hofft allerdings auch, dass sie in der Zukunft noch etwas Bedeutenderes erreicht, damit das Wort „Disaster Girl“ nicht mehr das Erste ist, welches erscheint, wenn man ihren Namen googelt.