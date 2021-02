Alpine Ski-WM Silber-Schub: Deutsche Ski-Asse greifen in der Abfahrt an

Und dann mischt im Training am Freitag ja auch noch Rückkehrer Thomas Dreßen mit. Der Kitzbühel-Champion von 2018 und insgesamt fünffache Weltcup-Sieger könnte nach einer Hüft-Operation Ende November nun ausgerechnet bei der WM in Cortina sein erstes Rennen in diesem Winter bestreiten - vorausgesetzt, er erweist sich im Training als fit und schnell genug.

"Wir haben immer Spaß beim Training und ein cooles Teamgefüge", sagte Baumann über die deutsche Speed-Truppe in Cortina, der auch noch Simon Jocher und Dominik Schwaiger angehören. "Jeder gönnt dem anderen was. Aus der Freude heraus passiert dann auch was Gutes." Und begünstigt durch die neue Euphorie vielleicht auch mehr als einmal.

