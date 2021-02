Alpine Ski-WM Favoritin Gut-Behrami holt Gold im Super-G - Weidle 19.

"Es war so eine Freude, da runter zu fahren", sagte die Amerikanerin. "Ich bin glücklich mit meinem Skifahren, so stelle ich mir das vor." Zum Fehler meinte sie: "So ist das dann, ich habe noch versucht, das Beste draus zu machen." Vor Donnerstag hatte Shiffrin mehr als ein Jahr lang - unter anderem wegen der Pause nach dem Tod ihres Vaters und der Corona-Pandemie - keinen Super-G bestritten.

