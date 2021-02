Zeitplan eng wie nie Neuschnee verhindert Auftaktrennen der Ski-WM

Insgesamt 13 Entscheidungen sollen bis einschließlich 21. Februar in Cortina fallen - so viele wie noch nie zuvor. Erstmals sind auch separate Parallelrennen der Damen und Herren vorgesehen. "Der Terminplan ist extrem eng", hatte der Alpindirektor des Deutschen Skiverbands (DSV), Wolfgang Maier, der ARD bereits am Vortag gesagt. "Der Organisation wird nicht viel Luft bleiben, wenn es so Wetterkapriolen gibt wie es im Augenblick der Fall ist."