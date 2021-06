Alltag jenseits von Corona Bunte Welt

Fußball, Familie, Freunde

Dass wir trotz allen Lockerungen und wiedergewonnenen Freiheiten immer noch ein gutes Stück vom Alltag vor Corona entfernt sind zeigen die Gespräche, die ich fast tagtäglich aufschnappe, oder in denen ich selbst stecke. Neulich beim Friseur musste ich mich zwei Stunden lang mit Gesprächen der wechselnden Kunden am Platz neben mir berieseln lassen, in denen es nur einen Inhalt gab: Wer wurde wann mit was geimpft? Als ob sich unsere Lebenswirklichkeit allein auf dieses eine Thema reduziert hat. Als ob es nur noch um die Frage ginge: Bist du schon? Oder wartest du noch? Oder lässt du dich womöglich gar nicht spritzen?

Eine, wie ich finde, erschreckende Reduzierung unseres Daseins. Lasst uns doch wieder über Themen sprechen, die unsere Welt bunter machen. Fußball, Freizeitspaß, Freundschaft, Familie. Lasst uns den Blick wieder weiten. Es wird uns gut tun. Der Delta-Variante zum Trotz.