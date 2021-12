Allianz MTV Stuttgart Emilie Olimstad verstärkt Volleyballerinnen

Emilie Olimstad (20) spielte vergangene Saison noch für die Ladies in Black Aachen. Danach entschied sich die Norwegerin für eine Karriere als Beachvolleyball-Profi. Da es derzeit im Sand aber keine Turniere gibt, war sie offen für die Anfrage aus Stuttgart. Beim MTV hilft sie bis Ende des Jahres aus. „Emilie Olimstad ist fit, gut in der Annahme und in der Abwehr“, sagt Kim Renkema, „genau so einen Typ haben wir gesucht. Sie ist die perfekte Lösung für unser Problem.“