Allianz für Transformation Scholz: Schulterschluss mit Wirtschaft bei Strukturwandel

SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag die Transformationsallianz angekündigt. Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Das bedeutet, es soll dann ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgas-Emissionen und deren Abbau geben. Um das Ziel zu erreichen, müssen Produktionsprozesse etwa in der Stahlindustrie grundlegend umgebaut werden.