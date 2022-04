Allesfahrer Peter Zimmermann Ein VfB-Fan zu Besuch beim ältesten Fußballclub der Welt

Besuch beim ältesten Fußballclub der Welt

Heute spielt der FC Sheffield im Schatten der beiden Proficlubs Wednesday und Sheffield United in der Northern Premier League Division One South, der achthöchsten englischen Spielklasse. Was viele nicht wissen: Der Club ist Ausgangspunkt vieler Regeln und Bestandteile des modernen Fußballs. Freistoß, Eckball und Einwurf wurden Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals in der nordenglischen Industriestadt festgehalten, in den sogenannten Sheffield-Rules. Auch das Tor samt Querlatte hat hier seinen Ursprung, nachdem anfangs nur zwei Stangen als Markierung dienten. Genauso das Spielen unter Flutlicht.

VfB-Fan Zimmermann war eigens vor Ort in Dronfield, etwa 30 Kilometer außerhalb der Stadt, wo der Club sein Gelände hat. Vor einigen Jahren wurde hier eigens eine Stiftung gegründet, mit dem Ziel, die Wurzeln und Werte des Sports am Leben zu halten: Aufrichtigkeit, Respekt und Gemeinschaftssinn. Der Club hat sich dazu verpflichtet, dauerhaft seinen Status als Amateurverein aufrechtzuerhalten. Eine Welt, die mit jener des Profifußballs gerade in England nicht mehr viel gemein hat.

Peter Zimmermann ist bei aller Faszination weit davon entfernt, vom Allesfahrer zum Groundhopper zu mutieren und sich vom Big Business des Fußballs abzuwenden. Quasi im Vorbeigehen hat er auch den beiden Großclubs der 600 000-Einwohner-Stadt einen Besuch abgestattet. Und beim Rückflug aus Manchester noch den Hauch der großen, weiten Fußballwelt eingeatmet. Er hätte nichts dagegen, auch mit seinem Herzensclub mal wieder darin einzutauchen.