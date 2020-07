«Alle Anforderungen erfüllt» Airbus geht im Streit um Strafzölle überraschend auf USA zu

Diskussion um Gebühren

Rat kommt den Eltern entgegen

Die Gebühren für die Betreuung in den Kindergärten und der Schule steigen in Pleidelsheim an. Allerdings später als gedacht. Mütter und Väter müssen damit nicht schon am 1. Oktober, wie ursprünglich geplant, tiefer in die Tasche greifen.