«Alle am Limit» Bayern bejubeln Fußball-Geschichte trotz Turbulenzen

Am Freitagmorgen landeten die Bayern dann in München und feierten die Rückkehr auf ihren Social-Media-Kanälen. Zu Bildern des Landeanfluges twitterte der Rekordmeister: "Munich #MiaSanChampi6ns". Mit der Hand am Pokal, Maske, Medaille und sechsmal dem Wort "Winner" auf dem T-Shirt wurde Alphonso Davies abgelichtet. "Erschöpft, aber glücklich über den historischen Triumph bei der FIFA Klub-WM, betraten Manuel Neuer und Co. knapp zehn Stunden nach dem 1:0-Finalerfolg gegen UANL Tigres heimischen Boden", hieß es.