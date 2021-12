Alkoholverbot in der Türkei Ganz reales Komatrinken

Die „Operation Alkohol“ des Innenministeriums hat das Thema nun wieder auf die Tagesordnung gebracht. Aus dem ganzen Land meldeten die Behörden in den vergangenen Tagen Rekordmengen an beschlagnahmtem Schnaps. Gegen mehr als 330 Verdächtige wird ermittelt.

Die Alkoholsteuern sind immens hoch

Erdogan-Gegner glauben, dass die Regierung den Kampf gegen die lebensgefährliche Schwarzbrennerei nutzen will, um ihr politisches Programm voranzubringen. Die Polizeiaktionen richteten sich zwar nicht gegen Alkohol an sich, sondern gegen illegal hergestellten Fusel. Doch der Name „Operation Alkohol“ suggeriere der Bevölkerung, dass es keinen Unterschied zwischen legalem und illegalem Alkohol gebe.

Auch Agbaba erhebt schwere Vorwürfe gegen die Regierung. Erdogan finanziere den Staatshaushalt mit Hilfe der hohen Alkoholsteuern, erklärte er. Die Türkei gehöre zu den Ländern mit den höchsten Alkoholpreisen in ganz Europa. Nach Angaben von Experten liegt der Steuersatz auf eine Flasche Raki inzwischen bei 260 Prozent.

Wer in der Türkei Alkohol trinken wolle, aber nicht zu den Reichen gehöre, werde mit den hohen Preisen gezwungen, zu den Schwarzbrennern zu gehen, sagt Agbaba. Inzwischen gebe es schwarz gebrannten Schnaps sogar schon bei Kurierdiensten zu bestellen. Die Regierung weigere sich aber, den einfachsten Weg zur Lösung des Problems zu gehen: nämlich die Alkoholsteuern zu senken. Doch das kommt für Erdogan nicht in Frage.