Alkoholkonsum Drogenbeauftragter will Erwerbsalter von Bier und Wein heraufsetzen

Berlin - Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, will das Erwerbsalter für Alkohol heraufsetzen. „Die Wissenschaft sagt uns, dass es nicht vernünftig ist, Bier und Wein an Minderjährige zu verkaufen“, sagte der SPD-Politiker der „Welt“ (Freitag). Daher wolle er das Erwerbsalter für Bier, Wein und Schaumwein von 16 auf 18 Jahre erhöhen. Andere Länder hätten damit gute Erfahrungen gemacht. „Was jedenfalls so gar nicht geht, ist das sogenannte begleitete Trinken. Heute kann ein 14-Jähriger im Beisein der Eltern in der Kneipe ein Bier bestellen“, kritisierte Blienert.