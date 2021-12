Alice Weidel AfD-Politikerin gehen im TV-Interview die Argumente aus

Berlin - Am Rande der Bundestagssitzung zur Wahl des neuen Bundeskanzlers hat sich die Vorsitzende der AfD-Fraktion, Alice Weidel, in einem Interview aufgeregt. Auslöser waren Fragen eines Phoenix-Journalisten zur Impfung gegen Covid-19. Weidel, die nach eigener Aussage mit dem Coronavirus infiziert war und inzwischen genesen ist, sagte: „Sie können die Menschen so nicht zur Impfung zwingen. Das ist kontraproduktiv“. Es gebe beispielsweise auch Bürger, die auf die Zulassung eines Totimpfstoffes warteten. Sie selbst lasse sich schließlich „auch nicht von irgendwelchen ahnungslosen Politikern sagen“, was sie in Bezug auf ihre eigene Gesundheit zu tun habe.