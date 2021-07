Im Sommer gibt es für viele Menschen nichts Schöneres, als sich bei den heißen Temperaturen im eigenen Swimmingpool abzukühlen. Das warme Wetter ist aber nicht nur eine gute Voraussetzung für den Badespaß – es kann auch eine unangenehme Begleiterscheinung fördern: Das Poolwasser wird grün und wirkt nur wenig einladend. Am Boden des Schwimmbeckens und an den Wänden kann außerdem ein glitschiger Belag entstehen. Wir verraten, was dahinter steckt und wie Sie das Wasser in Ihrem Pool wieder klar bekommen.