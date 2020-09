Alexanderstift Kirchberg Erfüllende Momente für die Heimbewohner

Kirchberg - Selina Bürkle weiß um die positive Wirkung ihrer Tiere und will die Freude an ihnen deshalb auch mit anderen teilen. Am Donnerstagvormittag hat sie das Alexanderstift in Kirchberg gemeinsam mit ihren beiden Ponydamen Happy und Anita besucht. Die Stuten sind Deutsche Classic Ponys. „Eine relativ neue Züchtung, die es seit rund 20 Jahren gibt“, erklärt Selina Bürkle voller Stolz, denn die Züchtung sei „zierlicher als die Shetlandponys, etwas eleganter und hübscher im Gang“.