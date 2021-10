Alexander Zverev und Sophia Thomalla Das sagt der Tennis-Star zu den Liebesgerüchten

Indian Wells - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat zurückhaltend auf Berichte über eine Beziehung zu Schauspielerin Sophia Thomalla reagiert. „Sie ist ganz nett“, sagte der 24 Jahre alte Sportler am Mittwoch in Indian Wells auf die Frage, was er zu einem entsprechenden Medienbericht sagen könne und grinste breit.