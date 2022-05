Aldi in Steinheim Eidechsen verzögern Supermarkt-Bau

Mehr als zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Aldi seine Pläne für die Steinheimer Bahnhofstraße präsentiert hat. Der Discounter kündigte damals an, auf Tuchfühlung zu Norma eine Filiale samt Kindergarten obendrauf hochziehen zu wollen. Immer mehr Bürger fragen sich allerdings mittlerweile, was aus diesen Plänen geworden ist. Denn bis heute steht auf dem Gelände kein Supermarkt – was insbesondere auf einen Umstand zurückzuführen ist: Auf dem Areal tummeln sich viele Eidechsen, wie Andreas Tiefau vom Büro KMB am Dienstagabend im Gemeinderat erklärte. Und wie mit den kleinen Vierbeinern zu verfahren ist, darüber sei hinter den Kulissen lange gerungen worden.