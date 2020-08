Alarm in Ludwigsburg Feuerwehr löscht Brand im Seniorenheim

Ludwigsburg - Starker Rauch aus einem Versorgungsschacht in einem Seniorenheim in Ludwigsburg hat am Donnerstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der Alarm aus dem Heim in der Thouretallee wurde gegen 10.25 Uhr ausgelöst. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen.