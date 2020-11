Alain Delon wird 85 Der Beau des französischen Kinos spielte gern eiskalte Verführer

Stuttgart - Er habe den Frauen viel zu verdanken, auch seine Karriere, sagte der französische Filmstar Alain Delon der Zeitung „Le Monde“. Er sei durch Frauen zur Schauspielerei gekommen. Sie hätten ihn gewollt, gemacht und ihm alles gegeben. Jean-Claude Brialy, ebenfalls Schauspieler und ein Freund Delons, erinnert sich in Thilo Wydras aktueller Doppelbiografie „Eine Liebe in Paris. Romy & Alain“: „Sobald er einen Raum betrat, waren sämtliche Frauen und Männer, Hunde und Katzen, Tische und Stühle sofort in ihn verliebt. Dank seiner Schönheit und geradezu wilden Charmes – und das wusste er zu nutzen.“