«Akutes Umwelttrauma» Studie: Stress lässt Koala-Zahlen dramatisch sinken

Dabei stellten die Wissenschaftler fest, dass die Populationen hauptsächlich aufgrund von Krankheiten - am häufigsten hervorgerufen durch Bakterien wie Chlamydien - stetig zurückgegangen sind. Anfälliger für solche Infektionen seien die Tiere aufgrund "längerer Exposition gegenüber Stressfaktoren" geworden, so die Studie, die im Fachmagazin "Plos One" veröffentlicht ist. Der ständige Druck führe dazu, dass das Immunsystem der Koalas überfordert sei, sagte Edward Narayan, einer der Autoren der Studie, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.