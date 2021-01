Aktuelle Fallzahlen des RKI 16.417 Corona-Neuinfektionen und 879 neue Todesfälle

Aufstellung des VfB beim SC Freiburg

Gonzalo Castro macht’s zum 399. Mal

In Bielefeld schmorte der Kapitän auf der Bank, beim Gastspiel des VfB an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg wird Gonzalo Castro aber wieder in der Startelf stehen. Zudem steht dem Routinier bald ein Jubiläum ins Haus.