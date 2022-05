Aktuelle Daten zur Coronapandemie Inzidenz, Intensivbetten, Verstorbene – die Coronadaten vom 31. Mai

Wie sich die Infektionszahlen in den kommenden Tagen entwickeln, lässt sich an der Reproduktionszahl (auch R-Wert genannt) ablesen. Liegt sie über 1, dann steckt ein Infizierter mehr als eine weitere Person an – die Infektionszahlen steigen. Eine hohe Zahl von Nachmeldungen kann dazu führen, dass der R-Wert nachträglich nach oben korrigiert wird, was seine Aussagekraft schmälert.