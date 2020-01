Aktuell kaum Wohnland in Marbach verfügbar Räte wollen Finger von Baupflicht lassen

Auch Jochen Biesinger von der CDU riet davon ab, ein so scharfes Schwert zu bemühen. Wenig prickelnd findet er es allerdings ebenfalls, alternativ die grüne Wiese zu versiegeln oder jene Grundstücke in Wohngebieten zu sehen, bei denen sich seit Jahren nichts bewegt. „Das Ziel müsste deshalb sein, Baugebiete nur zu entwickeln, wenn wir im Besitz der Flächen sind. Dann haben wir es in der Hand und können Grundstücke mit einem Baugebot etikettieren“, erklärte er. Biesinger ging aber nicht nur auf den Vorstoß von Flaig ein, sondern nahm auch die spezielle Situation in Rielingshausen in den Fokus. Auf den ersten Blick sei es „erschreckend“, dass dort laut den Zahlen von Elena Schubert noch 3,8 Hektar im Bereich der Innenentwicklung ausgeschöpft werden könnten. Aber das relativiere sich wohl dadurch wieder, dass darin eine große Betriebsfläche inbegriffen sei. Das bestätigte Elena Schubert. Rund zwei Hektar nimmt in der Aufstellung demnach das Areal des Obsthofs Eisenmann ein – sodass in Rielingshausen eine Restmenge von 1,8 Hektar an unerschlossenen Grundstücken bleibt.