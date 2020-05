Aktuell gibt es nur Online-Kurse Tanzschulen sehnen sich nach Öffnung

Marbach - Auf ihre etwa 300 Kunden ist Monika Jaag stolz. „Die meisten halten mir in dieser schwierigen Zeit die Treue – sie sind auf unserer Seite“, sagt die Tanzlehrerin aus Marbach. Allerdings wisse sie, das jede Geduld auch Grenzen haben kann. Und so hörte sie in der vergangenen Woche mit Enttäuschung, dass die Politiker Tanzschulen erst nach Pfingsten, ähnlich wie Fitnessstudios, in der Corona-Phase 4 wieder zulassen wollen. „Als ich das mitbekam, ging es mir gar nicht gut“, sagt die Inhaberin der einzigen ADTV-Tanzschule in der Schillerstadt – und hofft, dass die Vertreter des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrer-Verbandes mit ihrer Initiative auf eine möglichst schnelle Öffnung vielleicht doch noch Gehör finden.