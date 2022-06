Aktivistische Kunst um Künstlerhaus Stuttgart Keine Mehrheit für KünstlerInnenhaus

Auch der Kunstbetrieb schreibt Traditionen fort

Es geht also ums Grundsätzliche in der neuen Ausstellung, in der es wenig zu sehen gibt, was deutlich macht, worum es dem derzeitigen Leiter Eric Golo Stone und den ausstellenden Künstlerinnen geht: um die eigene Situation und Arbeit. Denn auch wenn Bea Schlingelhoff mit der Frage nach dem generischen Maskulinum ein Thema aufgreift, das die Gesellschaft in jüngerer Zeit aufgewühlt hat, zielen ihre Anträge doch vor allem auf das Selbstverständnis des Kunstbetriebs ab, der an mancher Stelle einen traditionellen Geist unhinterfragt fortschreibt.