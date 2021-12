Aktive Vulkane Brandgefährliche Orte

Könnte sich auch in Deutschland eine Katastrophe zusammenbrauen? Es gibt zahlreiche Landschaften, die vulkanisch geprägt sind. Geologisch gelten die meisten Gebiete als erloschen – wenn da nicht die Eifelvulkane wären: Besonders verheerend war vor knapp 13 000 Jahren der Ausbruch des Laacher-See-Vulkans rund 30 Kilometer nordwestlich von Koblenz am Rande der Eifel – die gewaltigste Vulkanexplosion in Mitteleuropa in der jüngsten geologischen Vergangenheit. Die Eruptionssäule dürfte 40 Kilometer hoch gewesen sein, Asche und Bimspartikel von damals finden sich noch heute in Südschweden und Norditalien. Die Glutlawinen füllten die umliegenden Täler mit bis zu 60 Meter hohen Ablagerungen. Auch wenn der Ausbruch wohl nur wenige Tage dauerte, hinterließ er eine zerstörte Landschaft. Noch heute zeugen aufsteigende Kohlendioxidgasblasen im Laacher See sowie der regelmäßig ausbrechende Geysir im nahe gelegenen Andernach am Rhein von der vulkanischen Vergangenheit des Gebietes.