Aktiv in der Freizeit Sport im Freien ist gefragt

„Yoga holt mich komplett runter“

Etwa zur gleichen Zeit, Dienstag kurz vor halb sechs, mitten in Ludwigsburg. Mit Isomatten bepackte Menschen – auch hier wieder deutlich mehr Frauen als Männer – pilgern in Richtung Bärenwiese. Die Sonne lacht vom blauen Himmel. Joachim Buchhäusl hisst eine Fahne mit der Aufschrift „Aktiv im Park“. Der Mann ist Yogalehrer. Auf ihn warten die Leute. Noch bis Ende September bietet er im Auftrag der Stadt einmal die Woche Yoga für jedermann an. An diesem Tag sind geschätzt knapp 70 Leute gekommen, ein paar Neulinge und viele „Wiederholungstäterinnen“, wie die 55-jährige Frau, die auf Nachfrage erzählt, dass sie in einem Büro arbeite, ihren Namen aber lieber nicht in der Zeitung lesen wolle. Yoga, sagt sie, „holt mich komplett runter“. Es senke den Blutdruck, sei gut für Asthmatiker – ihr Tipp: einfach mal ausprobieren. Und los geht’s. Zunächst mit Entspannungsübungen.