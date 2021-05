Aktion Stadtradeln Marbach und Oberstenfeld radeln mit

Auch Oberstenfelds Bürgermeister Markus Kleemann sieht die Aktion sportlich. „Dabeisein ist alles“, sagt er. „Wir freuen uns aufs Stadtradeln.“ Mit der Teilnahme wolle man dazu beitragen, das Fahrrad als Alternative zum Auto in den Mittelpunkt zu stellen. „Zudem leben wir ja in einer wunderschönen Gegend, in der das Radfahren schon jetzt eine relativ große Rolle spielt.“ Kleemann will fürs Stadtradeln auch selbst in die Pedale treten. Er sei mit seinem privaten E-Bike ohnehin oft dienstlich unterwegs. „In einer Gemeinde wie Oberstenfeld kann man so ja zahlreiche Einrichtungen und Orte gut erreichen.“