Aktion in Marbach Rund 1600 Impfungen auf einen Streich

Marbach - Während die Termine bei den mobilen Impfteams, die derzeit durch den Landkreis touren, nahezu alle ausgebucht sind und Ärzte einen Mangel an Impfstoff beklagen, gibt es Hoffnung für all diejenigen Impfwilligen, die bislang noch keine Aussicht auf einen erneuten oder erstmaligen Piks zum Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung haben: Am 18. Dezember wird es in der Marbacher Stadthalle in Kooperation mit der Schillerstadt eine große Impfaktion geben, bei der etwa 1600 Impfdosen zur Verfügung stehen. Ein Teil davon kommt vom Landkreis, ein weiterer vom Apothekengroßhandel. Doch wie passen eine solche Impfstoffmenge und die Klagen über eine Impfstoffknappheit zusammen?