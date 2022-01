Aktion in Marbach Neuer Titel wird zur Schau gestellt

Wunsch besteht seit langer Zeit

„Was lange währt, wird endlich gut“, sagte der Rathauschef Jan Trost zu dem Umstand, dass nun ein Knopf an die Angelegenheit gemacht werden konnte. Trost erinnerte daran, dass der Titel schon lange ersehnt wurde, das Land aber partout keine Bewilligung erteilen wollte. „Warum das bei uns nicht möglich war, erschließt sich mir nicht so ganz“, erklärte er und rief ins Gedächtnis, dass die Stadt und der SSM in einer viel beachteten Aktion das Heft des Handelns einst sogar selbst in die Hand nahmen und ein Zusatzschild mit dem Aufdruck Schillerstadt anbringen ließen – von dem das Land aber irgendwann Wind bekam, sodass es letztlich doch wieder abmontiert werden musste.