Aktion in Marbach Auf Kippen-Jagd in Gassen und Straßen

Marbach - In der Marktstraße in Marbach herrscht am Samstagvormittag Hochbetrieb. Nicht nur die Marktbeschicker bieten ihre Waren auf dem Wochenmarkt an, auch die politischen Parteien werben an diversen Ständen um die Aufmerksamkeit der Fußgänger. Ungewöhnliches tut sich derweil vor dem Rathaus: Eva Kissel und Daniel Kühn von der Nachhaltigkeitsgruppe Marbach stehen dort mit dem Lastenrad Charlotte. Sie möchten auf ein drängendes, aber wenig bekanntes Umweltproblem aufmerksam machen: achtlos weggeworfene Zigarettenkippen. Zu diesem Zweck haben sie ein paar Schilder aufgestellt, die aufrütteln sollen: „Eine Kippe verschmutzt bis zu 60 Liter Grundwasser“ steht auf einem, „Zigarettenmüll ist Giftmüll“ auf einem anderen.