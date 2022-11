Aktion in Großbottwar Deponie-Dimension ist jetzt erlebbar

Der gesamte Gemeinderat, dessen Aktion sich Ralf Zimmermann anschloss, möchte mit den Schildern informieren. „Es gibt noch viel Unwissenheit, was Standort und Größe angeht“, sagt Stadträtin Angelika Maier. Dem möchte man Abhilfe schaffen. „Das ist sicher auch für die Bürger von Beilstein, Oberstenfeld oder Steinheim interessant“, ist Thomas Stigler überzeugt. Bei der Vorstellung des Schilderprojekts am Montag mit zehn Stadträten zeigte er auf, welche Felder und Streuobstwiesen weichen müssten. „Es ist die größte zusammenhängende Ackerfläche unserer Stadt.“ Die Anlage würde laut AVL bis 2080 betrieben werden. Das Thema betrifft also Generationen.