Aktion in Erdmannhausen Berührende Momente beim Corona-Wichteln

Die Gemeinde hatte ihre Bürger aus allen Kulturkreisen dazu aufgerufen, Corona-Care-Pakete zu schnüren und im Rathaus abzugeben (wir berichteten). Nach dem Wichtel-Prinzip erhielt jeder, der ein Päckchen gebracht hatte, auch gleich einen Termin, um wiederum ein Päckchen abzuholen. Was drin sein sollte? Katharina Fischinger brachte zwar einige Ideen ins Rennen – etwa eine kulturelle Komponente wie ein Glücksbringer oder Spätzle, hoffte aber vor allem auf die Kreativität der Erdmannhäuser. Und wurde nicht enttäuscht. „Nach den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren nur wenige klassische Dinge wie Masken oder Desinfektionsmittel in den Paketen“, so die Integrationsbeauftragte. Vielmehr hat sie von „richtig tollen Ideen“ gehört. Schwäbische Linsen seien in einem Päckchen gewesen, im dazugehörigen Brief stand, dass man in diesen Zeiten die örtlichen Einzelhändler unterstützen wolle. In einem anderen Geschenk waren Tee und eine Tasse zum Selbstbemalen. Oder anderswo ein Kartenspiel, auf dass die Zeit zu zweit schneller herumgeht, wie im dazugehörigen Brief stand. „Es war kunterbunt“, freut sich Katharina Fischinger.