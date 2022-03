Aktion im Impfzentrum Marbach Die Premiere mit Novavax steht noch aus

Zeit auf die Patienten näher einzugehen

Das Impfen ging zur Zufriedenheit aller über die Bühne. Als ein Mann sich anmeldete mit dem Hinweis, er könne seine halbseitig gelähmte 84-jährige Schwiegermutter nicht bis in die Praxisräume führen, eilte David Strodtbeck hinaus und impfte die Frau im Wagen. „Das kann man machen, wenn mithelfende Angehörige nachher aufpassen,“ sagte er. Der nur geringen Zahl der Impfwilligen konnte der Arzt auch etwas Positives abgewinnen. „Da hat man Zeit, sich ausführlicher zu unterhalten.“

Fazit: Die Premiere des Impfstoffs von Novavax wurde in Marbach also erst mal verschoben. Doch Andreas Vogt bleibt dabei: „Beim nächsten Termin bieten wir ihn wieder an.“ Der ist am Samstag, 26. März, von 10 bis 11 Uhr. Nuvaxovid wird in zwei Dosen verabreicht, weitere Termine sind der 9. und der 16. April. Buchungen sind unter www.marbach-impft.de möglich, über das Stichwort „Impfstützpunkt“. Geimpft werden können Personen ab 18 Jahren.

