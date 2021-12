Aktion der Stuttgarter Proficlubs So läuft das Impfen in der Mercedes-Benz-Arena

Noch bis 24 Uhr am Mittwoch läuft die Aktion. Wer sich in der Arena impfen lassen möchte, benötigt keinen Termin. Kinder unter zwölf Jahren werden in diesem Rahmen allerdings nicht geimpft. Der zweite Teil der 24-Stunden-Aktion der Stuttgarter Proficlubs geht dann am Donnerstag über die Bühne – dann ist der Eingang des Business-Centers von 8 bis 20 Uhr geöffnet.