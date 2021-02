Aktion der Bürgerstiftung Großbottwar Neues Taxi-Angebot für Rentner

Die Bürgerstiftung der Stadt ruft eine Aktion für die Rentner in Großbottwar und den Teilorten ins Leben. Fordern diese für vorgegebene Zeiträume an Dienstagen, Donnerstagen oder Samstagen ein Taxi an, so kosten Hin- und Rückfahrt pauschal gesamt 5 Euro pro Haushalt. Die übrigen Kosten tragen die Bürgerstiftung und das in Großbottwar ansässige Unternehmen Taxi Bottwartal, das Projektpartner ist und über das die Fahrten gebucht werden müssen. Weitere Voraussetzung ist, dass die Zielorte nicht über das Stadtgebiet und das der Teilorte hinaus gehen.