Börse in Frankfurt Dax bleibt auf Richtungssuche

Im MDax waren die Aktien von Auto1 Spitzenwert mit plus 4,2 Prozent. Wie Europas größte Handelsplattform für Gebrauchtwagen bekannt gab, wird die Partnerschaft mit Volvo ausgebaut. Der im Nebenwerteindex SDax notierte Saatgutkonzern KWS Saat rechnet zwar im neuen Geschäftsjahr 2021/22 im Zuge eines sich aufhellenden Agrarumfeldes mit frischem Schwung, konnte damit am Markt aber nicht überzeugen. Die Anteilsscheine büßten 1,7 Prozent ein.

Der Euro gab etwas nach und kostete zuletzt 1,1640 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1655 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,24 Prozent am Vortag auf minus 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,13 Prozent auf 143,72 Punkte. Der Bund-Future legte am frühen Nachmittag um 0,23 Prozent auf 168,84 Punkte zu.

