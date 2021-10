Aktienmarkt in Frankfurt Apple und Amazon belasten den Dax

Bei Amazon brach zuletzt der Gewinn ein und Apple wird von Chip-Engpässen und Corona-Ausfällen schwer belastet.Für beide Anlegerlieblinge Apple und Amazon ging es am Vorabend nach ihren Quartalsberichten nachbörslich bergab. "Bislang war in den Quartalsbilanzen der großen Konzerne fast nur Positives zu lesen. Nun haben mit Apple und Amazon zwei Schwergewichte und Favoriten der Wall Street Zahlen vorgelegt, die den Anlegern so gar nicht gefallen", schrieb Stratege Jürgen Molnar von RoboMarkets.