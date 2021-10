Dennoch: Die breite Aufstellung macht den Index für Anleger interessant. Wer in einen börsengehandelten Indexfonds (ETF) investiert, welcher den MSCI World nachbildet, kann durch die große Zahl an Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen sein Verlustrisiko breit streuen. Mit knapp 68 Prozent ist der Index allerdings stark auf die USA fokussiert. Insbesondere der Anteil an Aktien aus dem amerikanischen Technologiesektor ist sehr hoch, was teilweise kritisiert wird.