Aktien-Vorschau für die neue Börsen-Woche Sicher scheint nur eine Zinserhöhung der Fed

Die Risiken für die US-Wirtschaft sind geringer als in Europa

Trotz dieser Ungewissheit will die US-Notenbank am Mittwoch ihren Leitzins erhöhen. Die Inflationsrate in den USA hat im Februar mit 7,9 Prozent den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht. Auch die britische Notenbank dürfte am Donnerstag an der Zinsschraube drehen. Allerdings sind die mit dem Ukraine-Krieg verbundenen Wirtschaftsrisiken für die USA und Großbritannien auch geringer als für Deutschland und andere kontinentaleuropäische Staaten.