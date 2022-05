Aktien-Vorschau für die neue Börsen-Woche Deutsche Bank und Mercedes im Fokus

In Krisenzeiten gilt der Greenback vielen Investoren als sicherer Hafen, zusätzlich steigern die Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve die Attraktivität von Geldanlagen in US-Dollar. Beim Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure der sieben führenden Industrienationen (G 7), das ab Mittwoch in Königswinter stattfindet, dürften sich deshalb alle Augen auf Fed-Chef Jerome Powell richten. Ob er die auch in den USA hohe Inflationsrate in den Griff bekommt, ohne die Konjunktur abzuwürgen, bleibt ungewiss.